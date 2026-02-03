Харлан поделилась радостной новостью с фанатами

Украинская фехтовальщика Ольга Харлан объявила о беременности.

Об этом спортсменка рассказала в своих социальных сетях, объявив, что в ее жизни начинается новая глава.

Напомним, что Харлан - рекордсменка Украины по количеству Олимпийских медалей. В Париже Ольга добавила ещё две медали на свой счёт.

А уже после Олимпийских игр украинка объявила, что возьмёт паузу, но пока не планирует завершать карьеру.

