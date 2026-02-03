iSport.ua
Русский Українська
Другие

Харлан поделилась радостной новостью с фанатами

Спортсменка объявила о беременности.
Сегодня, 13:42       Автор: Андрей Безуглый
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Украинская фехтовальщика Ольга Харлан объявила о беременности.

Об этом спортсменка рассказала в своих социальных сетях, объявив, что в ее жизни начинается новая глава.

Напомним, что Харлан - рекордсменка Украины по количеству Олимпийских медалей. В Париже Ольга добавила ещё две медали на свой счёт.

А уже после Олимпийских игр украинка объявила, что возьмёт паузу, но пока не планирует завершать карьеру.

Ранее также стало известно, кто стал вторым знаменосцем сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан

Статьи по теме

"Мир сошел с ума": Харлан прокомментировал встречу Трампа с росийским диктатором "Мир сошел с ума": Харлан прокомментировал встречу Трампа с росийским диктатором
"Отличная работа, федерация": Харлан отреагировала на допуск безфлаговых спортсменов на чемпионат мира "Отличная работа, федерация": Харлан отреагировала на допуск безфлаговых спортсменов на чемпионат мира
Харлан не попала в заявку сборной Украины на чемпионат Европы-2025 Харлан не попала в заявку сборной Украины на чемпионат Европы-2025
Харлан получила новую роль в сборной Украины Харлан получила новую роль в сборной Украины

Видео

НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и Челси сыграют за выход в финал Кубка лиги
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Бокс16:31
Уайлдер объяснил, почему выбрал Чисору вместо Усика
НБА15:54
Лейкерс готовятся расстаться со своим лидером этим летом
Бокс15:27
Zuffa Boxing анонсирует бой Фьюри vs Джошуа
Европа14:51
Мадридцы заморозили трансфер. Защитник Реала не перейдет в АПЛ
Украина14:32
Президент Вереса раскрыл, во сколько клубу обходится собственный стадион
Теннис14:04
Олийникова одолела Бондарь и вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке
Олимпийские виды13:42
Харлан поделилась радостной новостью с фанатами
НБА13:29
Голден Стейт теряет Карри перед встречей с Сиксерс
Киберспорт13:25
NaVi стартовали с поражения на BLAST Slam VI
Европа12:58
Эвертон усилился игроком молодежной сборной Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK