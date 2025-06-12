Харлан не попала в заявку сборной Украины на чемпионат Европы-2025

На континентальном первенстве по фехтованию в Генуе выступят 26 украинских спортсменов.

Федерация фехтования Украины объявила заявку сборной на предстоящий чемпионат Европы-2025.

Как сообщает официальный сайт организации, на континентальное первенство отправятся 26 спортсменов, 12 из которых выступят в мужских соревнованиях, а 14 - в женских.

При этом в заявку сборной Украины не попала лидерка женской команды по фехтованию на саблях Ольга Харлан. Причины отсутствия именитой спортсменки не уточняются.

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Отметим, что в начале мая Харлан попробовала свои силы в тренерской деятельности на Гран-при в Сеуле, но сообщалось, что спортивную карьеру она собирается продолжать.

Состав сборной Украины:

Женщины

Сабля : Алина Комащук, Елена Кравацкая, Александра Бондар, Дарья Гонцова;

: Алина Комащук, Елена Кравацкая, Александра Бондар, Дарья Гонцова; Рапира : Дария Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова (личные), Екатерина Буденко (командные);

: Дария Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова (личные), Екатерина Буденко (командные); Шпага: Елена Кривицкая, Влада Харькова, Инна Бровко, Джоан Фейби Бежура (личные), Анна Максименко (командные).

Мужчины

Сабля : Андрей Ягодка, Юрий Цап, Алексей Стаценко, Богдан Боговин;

: Андрей Ягодка, Юрий Цап, Алексей Стаценко, Богдан Боговин; Рапира : Андрей Погребняк, Дмитрий Чучукало, Елизар Дирда, Максим Гаравский;

: Андрей Погребняк, Дмитрий Чучукало, Елизар Дирда, Максим Гаравский; Шпага: Евгений Макиенко, Владимир Станкевич, Роман Свичкар, Никита Кошман.

Чемпионат Европы-2025 по фехтованию пройдет в итальянской Генуе с 14 по 19 июня.

Ранее сообщалось, что украинские шпажистки завоевали золото чемпионата мира среди юниоров.

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