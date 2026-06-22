Украина стала четвертой в медальном зачете чемпионата Европы по фехтованию, повторив рекорд
Сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы-2026 по фехтованию, который проходил во французском Антони.
Украинцы завершили турнир на четвертом месте в медальном зачете, завоевав пять наград: одно золото и четыре бронзы.
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Возглавили список итальянцы с семью медалями, четыре из которых высшей пробы.
Чемпионат Европы-2026 по фехтованию
Медальный зачет
- Италия - 7 медалей (4 золотые + 1 серебряная + 2 бронзы)
- Франция - 10 (3 + 5 + 2)
- Венгрия - 4 (1 + 1 + 2)
- Украина - 5 (1 + 0 + 4)
- Испания - 2 (1 + 0 + 1)
Как сообщает Суспільне Спорт, для Украины этот результат стал повторением рекорда по количеству медалей на чемпионате Европы по фехтованию. В последний раз украинцы завоевывали пять наград на Евро-2005, взяв тогда по одному золоту и серебру и три бронзы, и также заняли четвертое место в медальном зачете.
Напомним, что не чемпионате Европы-2026 Ольга Сопит взяла золото в рапире, Алина Комащук стала бронзовой призеркой в сабле, украинские рапиристки завоевали бронзу в командных соревнованиях, а также бронзовые медали украинцы выбороли в мужских и женских командных соревнованиях шпажистов.
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