Украина завершила ЧМ-2025 по фехтованию в топ-5 медального зачета

На мировом первенстве украинцы выбороли три награды, одна из которых высшей пробы.

В столице Грузии Тбилиси накануне завершился чемпионат мира-2025 по фехтованию, по итогам которого Украина заняла пятое место в медальном зачете.

В рамках мирового первенства было разыграно 12 комплектов наград, а украинские спортсмены выбороли три медали, одна из которых золотая.

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Все награды были завоеваны украинцами в индивидуальных соревнованиях. В первый день чемпионата мира Влада Харькова стала чемпионкой в соревнованиях шпажисток, а затем Никита Кошман и Алина Комащук взяли по бронзе в мужской шпаге и женской сабле соответственно.

В командных соревнованиях украинцы остались вне медального пьедестала.

ЧМ-2025 по фехтованию

Медальный зачет

Франция - 6 (2 золота + 3 серебра + 1 бронза) США - 3 (2 + 1 + 0) Италия - 6 (2 + 0 + 4) Япония - 3 (1 + 2 + 0) Украина - 3 (1 + 0 + 2)

Ранее сообщалось, что Алина Комащук отказалась от совместного фото с российской фехтовальщицей на церемонии награждения ЧМ-2025.

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