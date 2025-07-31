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Украина завершила ЧМ-2025 по фехтованию в топ-5 медального зачета

На мировом первенстве украинцы выбороли три награды, одна из которых высшей пробы.
Сегодня, 19:38       Автор: Игорь Мищук
Влада Харькова / Getty Images
Влада Харькова / Getty Images

В столице Грузии Тбилиси накануне завершился чемпионат мира-2025 по фехтованию, по итогам которого Украина заняла пятое место в медальном зачете.

В рамках мирового первенства было разыграно 12 комплектов наград, а украинские спортсмены выбороли три медали, одна из которых золотая.

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Все награды были завоеваны украинцами в индивидуальных соревнованиях. В первый день чемпионата мира Влада Харькова стала чемпионкой в соревнованиях шпажисток, а затем Никита Кошман и Алина Комащук взяли по бронзе в мужской шпаге и женской сабле соответственно.

В командных соревнованиях украинцы остались вне медального пьедестала.

ЧМ-2025 по фехтованию
Медальный зачет

  1. Франция - 6 (2 золота + 3 серебра + 1 бронза)
  2. США - 3 (2 + 1 + 0)
  3. Италия - 6 (2 + 0 + 4)
  4. Япония - 3 (1 + 2 + 0)
  5. Украина - 3 (1 + 0 + 2)

Ранее сообщалось, что Алина Комащук отказалась от совместного фото с российской фехтовальщицей на церемонии награждения ЧМ-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтование Алина Комащук чемпионат мира по фехтованию Сборная Украины по фехтованию Влада Харькова

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Украина завершила ЧМ-2025 по фехтованию в топ-5 медального зачета
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