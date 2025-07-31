Украина завершила ЧМ-2025 по фехтованию в топ-5 медального зачета
В столице Грузии Тбилиси накануне завершился чемпионат мира-2025 по фехтованию, по итогам которого Украина заняла пятое место в медальном зачете.
В рамках мирового первенства было разыграно 12 комплектов наград, а украинские спортсмены выбороли три медали, одна из которых золотая.
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Все награды были завоеваны украинцами в индивидуальных соревнованиях. В первый день чемпионата мира Влада Харькова стала чемпионкой в соревнованиях шпажисток, а затем Никита Кошман и Алина Комащук взяли по бронзе в мужской шпаге и женской сабле соответственно.
В командных соревнованиях украинцы остались вне медального пьедестала.
ЧМ-2025 по фехтованию
Медальный зачет
- Франция - 6 (2 золота + 3 серебра + 1 бронза)
- США - 3 (2 + 1 + 0)
- Италия - 6 (2 + 0 + 4)
- Япония - 3 (1 + 2 + 0)
- Украина - 3 (1 + 0 + 2)
Ранее сообщалось, что Алина Комащук отказалась от совместного фото с российской фехтовальщицей на церемонии награждения ЧМ-2025.
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