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Комащук отказалась от совместного фото с российской фехтовальщицей на церемонии награждения ЧМ-2025

Украинка не захотела находиться на подиуме с "нейтралкой", имеющей звание в армии страны-террориста.
Сегодня, 00:35       Автор: Игорь Мищук
Алина Комащук / FIE
Алина Комащук / FIE

Алина Комащук в воскресенье, 27 июля, стала призеркой чемпионата мира-2025 по фехтованию, который проходит в столице Грузии Тбилиси.

Украинка завоевала бронзу в индивидуальных соревнованиях саблисток, а во время церемонии награждения отказалась от совместного фото с так называемой "нейтральной" российской фехтовальщицей Яной Егорян, которой досталось золото.

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После вручения наград украинская спортсменка покинула подиум.

Стоит отметить, что Егорян была допущена к соревнованиям, несмотря на то что имеет звание лейтенанта армии страны-террориста и участвовала в мероприятии, где пропагандировали оккупацию украинской Донеччины россиянами.

Источник: FIE

Источник: Getty Images

Источник: FIE

Напомним, что на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси сегодня Никита Кошман также завоевал бронзу в мужской шпаге, а ранее Влада Харькова стала чемпионкой в соревнованиях шпажисток.

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