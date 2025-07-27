Украинец Кошман стал призером чемпионата мира по фехтованию

Украинский шпажист завоевал первую в карьере медаль на уровне мирового первенства.

Украинец Никита Кошман стал призером чемпионата мира-2025 по фехтованию, который проходит в грузинском Тбилиси.

Украинский спортсмен в индивидуальных соревнованиях шпажистов завоевал бронзовую медаль.

В основной сетке Кошман в 1/32 финала прошел эстонца Каспера Тафенау (15:14), в 1/16 финала одолел первого номера мирового рейтинга FIE, бронзового призера Олимпийских игр в Париже-2024 египтянина Мохамеда Эль-Сайеда (14:11), а в 1/8 финала победил чемпиона Европейских игр-2023 нидерландца Тристана Тюлена (15:12).

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Одолев в четвертьфинале вице-чемпиона Европы итальянца Маттео Галасси (15:13), украинец гарантировал себе медаль.

В полуфинале украинский шпажист уступил олимпийскому чемпиону Токио-2020 Гергею Шиклоши из Венгрии (9:15), став бронзовым призером.

Для Кошмана эта награда стала дебютной в карьере на уровне мирового первенства, а для Украины - второй на нынешнем чемпионате мира.

Напомним, ранее в женских соревнованиях шпажисток золото ЧМ-2025 завоевала Влада Харькова.

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