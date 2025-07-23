Харькова отказалась от фото с россиянином на пьедестале ЧМ-2025

Чемпионка мира Влада Харькова отказались делать фото с "нейтральным" спортсменом. Она покинула пьедестал уважения в момент попытки сделать совместный снимок с Кириллом Бородачевым.

Россиянин выиграл "серебро" в мужской рапире. Его поездка на чемпионат мира-2025 стала возможна после недавнего решения Международной федерации фехтования допустить россиян. Сам Бородачев – военный самарской спортроты ЦСКА.

Харькова вернулась праздновать на подиум после того, как российский фехтовальщик покинул церемонию. Шпажистка принесла Украине первое "золото" в дисциплине с 2003 года. Тогда чемпионкой мира стала Наталья Конрад.

Напомним, гимнастка Таисия Онофрийчук установила уникальное достижение для сборной Украины.

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