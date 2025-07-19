Онофрийчук установила уникальное для Украины достижение

В Милане, Италия, прошел этап Кубка мира по художественной гимнастике.

В многоборье украинка Таисия Онофрийчук завоевала бронзу, но этого хватило, чтобы выиграть общий зачет Кубка мира и установить уникальное достижение.

17-летняя спортсменка стала первой украинкой в истории, которая заняла первое место в общем зачете Кубка мира.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские гимнастки установили национальный рекорд на юниорском чемпионате мира.

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