Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию
Украинка триумфовала в соревновании шпажисток.
Отечественная спортсменка Влада Харькова выиграли турнир в шпаге на ЧМ-2025. В финале она одолела эстонку Катрину Лехис.
Украинка трижды подряд одержала победу с одинаковым счетом (15:14). В четвертьфинале Харькова победила французскую шпажистку Элоиз Ванриссель, а в 1/2 финала – кореянку Сон Се Ра.
Триумфатор повторила лучший результат Украины в одиночной шпаге на чемпионатах мира.В 2003 году "золото" взяла Наталья Конрад. Харькова стала пятой украинкой с медалью наивысшего достоинства мирового первенства.
Напомним, гимнастка Таисия Онофрийчук установила уникальное достижение для сборной Украины.
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