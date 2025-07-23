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Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию

Украинка триумфовала в соревновании шпажисток.
Сегодня, 19:29       Автор: Антон Федорцив
Влада Харькова / Getty Images
Влада Харькова / Getty Images

Отечественная спортсменка Влада Харькова выиграли турнир в шпаге на ЧМ-2025. В финале она одолела эстонку Катрину Лехис.

Украинка трижды подряд одержала победу с одинаковым счетом (15:14). В четвертьфинале Харькова победила французскую шпажистку Элоиз  Ванриссель, а в 1/2 финала – кореянку Сон Се Ра.

Триумфатор повторила лучший результат Украины в одиночной шпаге на чемпионатах мира.В 2003 году "золото" взяла Наталья Конрад. Харькова стала пятой украинкой с медалью наивысшего достоинства мирового первенства.

Напомним, гимнастка Таисия Онофрийчук установила уникальное достижение для сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира по фехтованию Влада Харькова

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