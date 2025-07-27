iSport.ua
Русский Українська
Другие

Комащук принесла Украине третью медаль чемпионата мира по фехтованию

Украинка стала призеркой в индивидуальных соревнованиях саблисток.
Сегодня, 19:11       Автор: Игорь Мищук
Алина Комащук / Getty Images
Алина Комащук / Getty Images

Украинка Алина Комащук  стала призеркой чемпионата мира-2025 по фехтованию, который проходит в столице Грузии Тбилиси.

Вслед за бронзой Никиты Кошмана фехтовальщица в индивидуальных соревнованиях саблисток принесла Украине вторую за день медаль мирового первенства такой же пробы.

Читай также: Украинец Кошман стал призером чемпионата мира по фехтованию

Стартовав с 1/32 финала, Комащук на этом этапе одолела немку Элизабет Гетте (15:7), после чего в 1/16 финала прошла китаянку Фу Ин (15:6), а в 1/8 финала победила действующую чемпионку мира Мисаки Эмуру из Японии (15:12).

В четвертьфинале украинская спортсменка разобралась с двукратной вице-чемпионкой Олимпийских игр Сарой Бальзер из Франции (15:7), а в полуфинале уступила Зузанне Чеслар из Польши (12:15).

Для олимпийской чемпионки Парижа-2024, серебряной призерки Рио-2016 и обладательницы полного комплекта наград чемпионата мира в командных соревнованиях эта медаль стала первой индивидуальной на уровне мирового первенства.

Всего в копилке Украины уже три награды нынешнего чемпионата мира.

Напомним, ранее в женских соревнованиях шпажисток золото ЧМ-2025 завоевала Влада Харькова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтование сабля Алина Комащук чемпионат мира по фехтованию

Статьи по теме

Украинец Кошман стал призером чемпионата мира по фехтованию Украинец Кошман стал призером чемпионата мира по фехтованию
Харькова отказалась от фото с россиянином на пьедестале ЧМ-2025 Харькова отказалась от фото с россиянином на пьедестале ЧМ-2025
Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию
Лидер Шахтера подтвердил интерес со стороны клубов из Турции Лидер Шахтера подтвердил интерес со стороны клубов из Турции

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:33
Лидер Шахтера подтвердил интерес со стороны клубов из Турции
Европа19:59
Бавария близка к подписанию талантливого форварда на роль дублера Кейна
Украина19:58
Игрок клуба УПЛ самовольно покинул команду и выехал из Украины
Европа19:35
Легионер Полесья выбыл из-за тяжелой травмы на долгий срок
Другие19:11
Комащук принесла Украине третью медаль чемпионата мира по фехтованию
Формула 118:58
Пиастри - победитель гран-при Бельгии, Норрис - 2-ой, Леклер - 3-ий
Другие18:38
Украинец Кошман стал призером чемпионата мира по фехтованию
Европа18:27
Тренер клуба, который интересуется Ризныком, подтвердил желание усилить позицию вратаря
Другие страны17:50
Мюллер определился, где продолжит карьеру
Европа17:48
Известный немецкий клуб подписал воспитанника Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK