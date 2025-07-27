Комащук принесла Украине третью медаль чемпионата мира по фехтованию

Украинка Алина Комащук стала призеркой чемпионата мира-2025 по фехтованию, который проходит в столице Грузии Тбилиси.

Вслед за бронзой Никиты Кошмана фехтовальщица в индивидуальных соревнованиях саблисток принесла Украине вторую за день медаль мирового первенства такой же пробы.

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Стартовав с 1/32 финала, Комащук на этом этапе одолела немку Элизабет Гетте (15:7), после чего в 1/16 финала прошла китаянку Фу Ин (15:6), а в 1/8 финала победила действующую чемпионку мира Мисаки Эмуру из Японии (15:12).

В четвертьфинале украинская спортсменка разобралась с двукратной вице-чемпионкой Олимпийских игр Сарой Бальзер из Франции (15:7), а в полуфинале уступила Зузанне Чеслар из Польши (12:15).

Для олимпийской чемпионки Парижа-2024, серебряной призерки Рио-2016 и обладательницы полного комплекта наград чемпионата мира в командных соревнованиях эта медаль стала первой индивидуальной на уровне мирового первенства.

Всего в копилке Украины уже три награды нынешнего чемпионата мира.

Напомним, ранее в женских соревнованиях шпажисток золото ЧМ-2025 завоевала Влада Харькова.

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