Эвертон усилился игроком молодежной сборной Англии

"Ириски" арендовали Тайрика Джорджа.
Сегодня, 12:58       Автор: Андрей Безуглый
Тайрик Джордж / evertonfc.com
Тайрик Джордж / evertonfc.com

Эвертон объявил о подписании Тайрика Джорджа.

"Ириски" арендовали воспитанника Челси до конца текущего сезона. Также в соглашении есть опция выкупа.

Ожидается, что 19-летний англичанин поможет Эвертону сохранить глубину и вариативность в атаке, так как способен сыграть на любой позиции впереди.

В текущем сезоне Тайрик Джордж успел провести за Челси 11 матчей, в которых отличился тремя голами.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль подписал талантливого француза.

