Эвертон усилился игроком молодежной сборной Англии

Эвертон объявил о подписании Тайрика Джорджа.

"Ириски" арендовали воспитанника Челси до конца текущего сезона. Также в соглашении есть опция выкупа.

Ожидается, что 19-летний англичанин поможет Эвертону сохранить глубину и вариативность в атаке, так как способен сыграть на любой позиции впереди.

В текущем сезоне Тайрик Джордж успел провести за Челси 11 матчей, в которых отличился тремя голами.

