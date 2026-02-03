Трубин и Судаков получат в партнёры экс-звезду АПЛ

Бенфика подпишет Рахима Стерлинга, утверждает Canto das Transferências.

По информации источника, "орлы" уже согласовали контракт с 32-летним англичанином.

Напомним, что ранее Челси решил разорвать контракт со Стерлингом, который в текущем сезоне не провел ни одного матча.

Свободного агента решила подобрать Бенфика, согласовав с вингером контракт до лета 2028 года.

В ближайшее время клуб должен будет официально представить нового игрока.

