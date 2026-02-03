iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Трубин и Судаков получат в партнёры экс-звезду АПЛ

Рахим Стерлинг согласовал контракт с португальским клубом.
Сегодня, 11:50       Автор: Андрей Безуглый
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Бенфика подпишет Рахима Стерлинга, утверждает Canto das Transferências.

По информации источника, "орлы" уже согласовали контракт с 32-летним англичанином.

Напомним, что ранее Челси решил разорвать контракт со Стерлингом, который в текущем сезоне не провел ни одного матча.

Свободного агента решила подобрать Бенфика, согласовав с вингером контракт до лета 2028 года.

В ближайшее время клуб должен будет официально представить нового игрока.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль подписал талантливого француза.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рахим Стерлинг

Статьи по теме

Наполи интересуется Рахимом Стерлингом Наполи интересуется Рахимом Стерлингом
Челси попрощался с четырехкратным чемпионом АПЛ Челси попрощался с четырехкратным чемпионом АПЛ
Челси определился с судьбой Стерлинга Челси определился с судьбой Стерлинга
Наполи готов реанимировать очередную звезду АПЛ Наполи готов реанимировать очередную звезду АПЛ

Видео

НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и Челси сыграют за выход в финал Кубка лиги
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Теннис14:04
Олийникова одолела Бондарь и вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке
Олимпийские виды13:42
Харлан поделилась радостной новостью с фанатами
НБА13:29
Голден Стейт теряет Карри перед встречей с Сиксерс
Киберспорт13:25
NaVi стартовали с поражения на BLAST Slam VI
Европа12:58
Эвертон усилился игроком молодежной сборной Англии
Бокс12:49
"У меня есть доказательства": Уайлдер готовит разоблачение Фьюри
Европа12:26
Уэйн Руни: Манчестер Юнайтед снова стал выглядеть как Манчестер Юнайтед
Европа11:50
Трубин и Судаков получат в партнёры экс-звезду АПЛ
Другие страны11:18
Роналду может покинуть Ан-Наср после скандала
Формула 110:36
Экс-пилот Альпин нашел себе место в Формуле-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK