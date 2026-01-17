Наполи готов реанимировать очередную звезду АПЛ

"Партенопейцы" не отходят от британского вектора.

Итальянский Наполи настроен усилить атакующую линию. Команда Антонио Конте возобновила интерес к нападающему лондонского Челси Рахиму Стерлингу, утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио на персональном сайте.

Чемпион Серии A взвешивал переход вингера еще летом. Стерлинг не входил в планы Энцо Марески и не провел в нынешнем сезоне ни минуты. Новый же наставник "синих" Лиам Росеньор обещал дать ветерану шанс.

Альтернативный вариант – атакующий хавбек Аталанты из Бергамо Даниэль Мальдини. Конкуренцию Наполи составит туринский Ювентус. Правда, "партенопейцы" настроены только на аренду представителя легендарной династии.

К слову, итальянская Фиорентина объявила о смерти владельца клуба Рокко Коммиссо в 76 лет.

