Умер владелец Фиорентины Коммиссо

Умер президент и владелец итальянской Фиорентины Рокко Коммиссо. Функционер отошел в вечность на 77-м году жизни, сообщает официальный сайт клуба.

Уроженец Калабрии в детстве переехал с семьей в США. Там Коммиссо получил образование и пришел в бизнес. После работы в банковской сфере перешел в медиа и основал холдинг Mediacom.

В 2017 году миллиардер стал владельцем Нью-Йорк Космос из NASL. Два года спустя Коммиссо за 150 млн долларов приобрел Фиорентину. Наивысшее достижение "фиалок" с того времени – 6-е место в Серии A (сезон 2024/25) и финал Лиги конференций (2023/24).

