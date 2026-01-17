iSport.ua
Умер владелец Фиорентины Коммиссо

Печальное известие пришло из Флоренции.
Сегодня, 12:51       Автор: Антон Федорцив
Рокко Коммиссо / Getty Images
Рокко Коммиссо / Getty Images

Умер президент и владелец итальянской Фиорентины Рокко Коммиссо. Функционер отошел в вечность на 77-м году жизни, сообщает официальный сайт клуба.

Уроженец Калабрии в детстве переехал с семьей в США. Там Коммиссо получил образование и пришел в бизнес. После работы в банковской сфере перешел в медиа и основал холдинг Mediacom.

В 2017 году миллиардер стал владельцем Нью-Йорк Космос из NASL. Два года спустя Коммиссо за 150 млн долларов приобрел Фиорентину. Наивысшее достижение "фиалок" с того времени – 6-е место в Серии A (сезон 2024/25) и финал Лиги конференций (2023/24).

Напомним, ранее Фиорентина вернула в Серию A звездного менеджера.

