Фиорентина вернула в Серию A известного менеджера

"Фиалки" продолжают перестройку.
Сегодня, 17:59
Фабио Паратичи / Getty Images
Фабио Паратичи / Getty Images

Итальянская Фиорентина переманила спортивного директора лондонского Тоттенхэма. Фабио Паратичи займет аналогичную должность в структуре "фиалок", сообщает официальный сайт клуба.

Флорентийцы убедили функционера усилить проект, хотя тот только в октябре вернулся в менеджмент "шпор". Паратичи начнет работу с Фиорентиной 4 февраля. Ранее он был спортдиром туринского Ювентуса и главным скаутом генуэзской Сампдории.

"Фиалки" провалили старт сезона и отважились на кадровые перемены. В частности, вместо Стефано Пиоли команду возглавил Марко Барони. Пока Фиорентина остается в зоне вылета, но до спасительной позиции осталось 3 пункта.

К слову, столичная Рома вылетела от Торино в Кубке Италии.

