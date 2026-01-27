Челси определился с судьбой Стерлинга

Англичанин не сыграл ни минуты в сезоне.

Нападающий Рахим Стерлинг не входит в планы лондонского Челси. "Синие" стремятся попрощаться с ветераном в январе, сообщает Sky Sports.

Четырехкратный чемпион Англии попал в опалу предыдущего наставник Челси. Лиам Росеньор обещал предоставить шанс списанным исполнителям, но ограничился защитником Дисаси. Сам Стерлинг готов покинуть Стэмфорд Бридж.

Приоритетом нападающего стал переход в столичный Фулхэм. Стерлинг якобы отверг предложение лондонского Вест Хэма. В этом сезоне опытный англичанин еще не выходил на поле.

К слову, английский Борнмут подписал забивного нападающего из Бразилии.

