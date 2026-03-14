Наполи выкупит форварда у МЮ за 44 млн евро

Спортивный директор "аззурри" подтвердил план.
Сегодня, 08:01       Автор: Валентина Чорноштан
Расмус Хейлунд / Getty Images

Наполи принял решение выкупить Расмуса Хойлунда у Манчестер Юнайтед, пишет журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что итальянской команде понравилась игра 23-летнего датчанина. Добавим, что в этом сезоне он сумел отличиться 9 голами в 24 матчах Серии А.

Спортивный директор Наполи Джованни Манна, по словам инсайдера, заявил, что нет никаких сомнений что Расмус останется.

Теперь манкунианцы за выкуп нападающего получат около 44 млн евро.

К слову, Гирасси может перейти в один из топ-клубов Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Расмус Хьойлунд ФК Манчестер Юнайтед ФК Наполи

