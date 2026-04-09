Манчестер Юнайтед нацелился на ключевого игрока Штутгарта

"Красные дьяволы" возвращаются к интересу к 25-летнему хавбеку.
Сегодня, 14:50       Автор: Валентина Чорноштан
Ангело Штиллера / Getty Images

Манчестер Юнайтед определился с хавбеком, который укрепит их состав на следующий сезон.

Речь идет о полузащитнике Штутгарта Ангело Штиллере, передает TEAMtalk. Отмечается, что "красные дьяволы" следили за игроком уже очень давно, а в 2026 году их интерес к немецкому футболисту только вырос.

Добавим, что МЮ рассматривал подписание 25-летнего игрока, но продление его контракта с командой в 2025 поставило английский клуб в тупик. Однако этим летом интерес возобновился, и клуб даже связался с представителями игрока.

Сам Штутгарт заинтересован в продаже футболиста, цена за Ангело варьируется около 50 миллионов фунтов. Также в контракте Штиллера есть пункт об отступных в размере 35 миллионов фунтов, что может усложнить трансфер.

К слову, форвард Байера привлек внимание английских грандов, среди которых есть и манкунианцы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Манчестер Юнайтед ФК Штутгарт Ангело Штиллер

