Кандидат в президенты Барселоны намекнул на попытку подписать Холанда

В Барселоне снова заговорили о возможном переходе норвежца.

Кандидат в президенты Барселоны Виктор Фонт на El Chiringuito TV сообщил, что в будущем каталонцы должны подписать Эрлинга Голанда.

Он заявил, что приоритетом для сине-гранатовых должен быть именно норвежский нападающий, ведь именно он обладает всеми качествами результативного форварда, который поможет команде завоевывать трофеи.

Кроме этого Фонт отметил, что самому игроку нравится Испания, что может повлиять на переход. Виктор добавил, что клуб должен быть готов воспользоваться шансом подписать игрока, если такая возможность появится.

Однако агент норвежца Рафаэла Пимента заявила, что Голанд счастлив в Манчестер Сити и не рассматривает никаких переходов в ближайшее время.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!