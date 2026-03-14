НБА: Торонто обыграл Финикс, Миннесота победила Голден Стейт
В ночь на субботу, 13 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 13 марта
Даллас – Кливленд – 105:138 (21:38, 29:29, 33:41, 22:30)
Даллас: Флегг (25), Маршалл (17 + 7 подборов), Кристи (12), Нембхард (8 + 9 передач), Бегли (4) – старт; Уильямс (12), Пауэлл (11 + 11 подборов), Томпсон (6), Калеб Мартин (4), Миддлтон (4), Джонсон (2), Смит (0).
Кливленд: Э. Мобли (29 + 7 подборов), Митчелл (24 + 8 передач), Харден (17 + 7 подборов + 7 передач), Эллис (13), Уэйд (3) – старт; Брайант (11), Шредер (8 + 6 передач), Тайсон (8), Томлин (8), Нэнс (6), Портер (5), Миникс (4), Энаруна (2).
Детройт – Мемфис – 126:110 (37:35, 31:26, 30:23, 28:26)
Детройт: Дюрен (30 + 13 подборов), Каннингем (17 + 8 подборов + 15 передач), Сассер (16), Д. Робинсон (14), Грин (6) – старт; Холланд (12), Хертер (11), Стюарт (10), Дженкинс (4 + 7 передач), Леверт (4), Джонс (2), Рид (0).
Мемфис: Джером (21), Спенсер (19), Проспер (17), Кауард (7), Хендрикс (7) – старт; Смолл (23), Джарро (6 + 7 подборов), Бертон (4), Мейшек (3), Гибсон (3).
Индиана – Нью-Йорк – 92:101 (21:24, 24:32, 29:20, 18:25)
Индиана: Уокер (18 + 9 подборов), Несмит (12), Зубац (11 + 8 подборов), Нембхард (8 + 7 передач), Браун (8 + 7 подборов) – старт; Макконнелл (10 + 6 передач), Хафф (9), Топпин (9), Шеппард (5), Поттер (2).
Нью-Йорк: Брансон (29 + 9 передач), Ануноби (25 + 8 подборов), Робинсон (12 + 22 подбора), Бриджес (11), Шемет (9) – старт; Кларксон (8), Диавара (4), Дадье (3), Хукпорти (0), Альварадо (0).
Торонто – Финикс – 122:115 (30:28, 29:34, 27:30, 36:23)
Торонто: Ингрем (36 + 7 подборов), Барретт (22), Квикли (17), Барнс (14), Пелтль (6) – старт; Уолтер (12), Мамукелашвили (9 + 8 подборов), Шед (6 + 8 передач), Беттл (0), Мобо (0).
Финикс: Грин (34), Букер (31 + 5 потерь), О’Нил (6), Игодаро (5), Гиллеспи (0) – старт; Аллен (15 + 6 передач), Флеминг (9), Гудвин (8), Хайсмит (5), Малуач (2).
Хьюстон – Новый Орлеан – 107:105 (28:24, 29:25, 23:23, 27:33)
Хьюстон: Дюрент (32), Томпсон (23 + 12 подборов + 8 передач), Смит (16), Исон (4 + 8 подборов), Финни-Смит (0) – старт; Шеппард (18), Капелла (9 + 4 блок-шота), Окоги (3), Грин (2).
Новый Орлеан: Мюррей (35 + 7 подборов), Уильямсон (21), Мерфи (14 + 7 передач), Джонс (8 + 9 подборов), Бэй (5) – старт; Фирс (9), Маткович (8), Мисси (5 + 7 подборов), Квин (0).
Голден Стейт – Миннесота – 117:127 (28:31, 20:38, 39:31, 30:27)
Голден Стейт: Подземские (25 + 10 подборов), Порзингис (20), Сантос (17 + 8 передач), Мелтон (12), Хорфорд (3) – старт; Пэйтон II (12), Крайер (8), Пост (7), Спенсер (7), Леонс (6), Сет Карри (0), Ричард (0).
Миннесота: Эдвардс (42 + 8 подборов), Гобер (18 + 9 подборов), Макдениэлс (15), Рэндл (10), Дивинченцо (7) – старт; Досунму (12 + 8 подборов + 7 передач), Рид (12), Хайленд (11), Андерсон (0).
Портленд – Юта – 124:114 (28:38, 38:20, 29:31, 29:25)
Портленд: Холидей (25 + 8 передач), Клинган (21 + 15 подборов + 6 блок-шотов), Авдия (17 + 8 передач + 5 потерь), Грант (9), Камара (5) – старт; Хендерсон (25 + 5 потерь), Сиссоко (14), Тайбул (6), Крейчи (2), Уэсли (0), Мюррей (0), Ян Ханьсен (0).
Юта: Сенсабо (31), Уильямс (19 + 7 подборов), Коллиер (17 + 9 передач), Филипповски (11), Бейли (8) – старт; Харклесс (10), Тшибве (8), Гарсия (6), Мбенг (4).
Клипперс – Чикаго – 119:108 (33:28, 30:29, 29:28, 27:23)
Клипперс: Леонард (28), Сендерс (11), Б. Лопес (11 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Д. Джонс (10), Данн (8 + 6 передач) – старт; Матурин (26), Миллер (14), Джексон (8 + 7 подборов), Батюм (3).
Чикаго: Джонс (21), Гидди (20 + 11 подборов + 10 передач), Бузелис (18 + 11 подборов), Миллер (14 + 8 подборов), Ричардс (10 + 8 подборов) – старт; Диллингем (12), Ябуселе (11), Уильямс (2), Олбрич (0), Кавамура (0).
