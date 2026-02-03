Дебютантка Олимпийских игр станет знаменосцем сборной Украины

Украинская шорттрекистка Елизавета Сидьорко станет вторым знаменосцем сборной Украины на зимней Олимпиаде в Милане, сообщает Управление по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.

Напомним, что ранее право нести флаг также получил скелетонист Владислав Гераскевич.

Сидьорко ранее выборола для Украины неименную лицензию на Олимпиаду в женском шорттреке на 500 м. Впоследствии именно 21-летняя спортсменка вошла в состав сборной.

Отметим, что для украинка это будут дебютные Олимпийские игры. Кроме того она Сидьорко станет первой представительницей Украины в женском шорттреке с 1998 года.

С полным составом сборной Украины на Олимпиаду-2026 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

