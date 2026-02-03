iSport.ua
Русский Українська

Дебютантка Олимпийских игр станет знаменосцем сборной Украины

Елизавета Сидьорко дебютирует на турнире.
Сегодня, 09:12       Автор: Андрей Безуглый
Елизавета Сидьорко / Харьковская ОВА
Елизавета Сидьорко / Харьковская ОВА

Украинская шорттрекистка Елизавета Сидьорко станет вторым знаменосцем сборной Украины на зимней Олимпиаде в Милане, сообщает Управление по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.

Напомним, что ранее право нести флаг также получил скелетонист Владислав Гераскевич.

Сидьорко ранее выборола для Украины неименную лицензию на Олимпиаду в женском шорттреке на 500 м. Впоследствии именно 21-летняя спортсменка вошла в состав сборной.

Отметим, что для украинка это будут дебютные Олимпийские игры. Кроме того она Сидьорко станет первой представительницей Украины в женском шорттреке с 1998 года.

С полным составом сборной Украины на Олимпиаду-2026 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Роналду может покинуть Ан-Наср после скандала Роналду может покинуть Ан-Наср после скандала
Экс-пилот Альпин нашел себе место в Формуле-1 Экс-пилот Альпин нашел себе место в Формуле-1
Сен-Максимен вернулся во Францию Сен-Максимен вернулся во Францию
NaVi стартуют матчем против росиян на BLAST Slam VI NaVi стартуют матчем против росиян на BLAST Slam VI

Видео

НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и Челси сыграют за выход в финал Кубка лиги
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Другие страны11:18
Роналду может покинуть Ан-Наср после скандала
Формула 110:36
Экс-пилот Альпин нашел себе место в Формуле-1
Европа09:54
Сен-Максимен вернулся во Францию
Киберспорт09:45
NaVi стартуют матчем против росиян на BLAST Slam VI
Европа09:26
Ливерпуль подписал талантливого защитника
Олимпийские игры09:12
Дебютантка Олимпийских игр станет знаменосцем сборной Украины
НХЛ08:55
НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
НБА08:35
НБА: Мемфис обыграл Миннесоту, Филадельфия справилась с Клипперс
Европа08:15
Футбол сегодня: Арсенал и Челси сыграют за выход в финал Кубка лиги
Европа00:48
Кристал Пэлас осуществил рекордный трансфер, подписав норвежского нападающего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK