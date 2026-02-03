iSport.ua
Сен-Максимен вернулся во Францию

Вингер подписал контракт с Лансом.
Сегодня, 09:54       Автор: Андрей Безуглый
Аллан Сен-Максимен / rclens.fr
Аллан Сен-Максимен / rclens.fr

Ланс объявил о подписании Аллана Сен-Максимена.

Напомним, что накануне 28-летний француз покинул Америку после расизма в адрес своих детей.

Довольно быстро вингер нашел себе новый клуб, подписав контракт с Лансом до конца текущего сезона.

Француз вернулся на родину спустя семь лет, в 2019 году Ницца продала Сен-Максимена в Ньюкас за 18 млн евро. Именно в составе "сорок" француз стал звездой, проведя в Англии 124 матча.

В текуущем сезоне в Мексике Сен-Максимен провел 15 матчей, отичившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль подписал талантливого француза.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль подписал талантливого француза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аллан сен-максимен

