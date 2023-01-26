Вингер Ньюкасла заинтересовал Милан

"Россонери" обратили внимание на игрока, который стал альтернативой Николо Дзаньоло.

Последние несколько дней Милан ведет переговоры с Ромой относительно перехода Николо Дзаньоло.

И в то время, как с самим игроком уже все согласовано, клубы не могут прийти к соглашению из-за разногласий в финансовом плане.

В связи с этим "россонери" нашли альтернативный вариант на случай, если сделка по Дзаньоло провалится.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Милан ведет переговоры с агентом вингера Ньюкасла Аллана Сен-Максимена.

"Сороки" намерены выручить за 25-летнего француза 30 миллионов евро, что по мнению Милана достаточно много.

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Если же переговоры с Ромой по Дзаньоло зайдут в тупик, Милан вернется к варианту с Сен-Максименом, ожидая, что Ньюкасл уменьшит свои запросы.

В нынешнем сезоне Аллан Сен-Максимен принял участие в 16 матчах, записав на свой счет 1 гол и 3 результативные передачи.