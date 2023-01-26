iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вингер Ньюкасла заинтересовал Милан

"Россонери" обратили внимание на игрока, который стал альтернативой Николо Дзаньоло.
Сегодня, 11:24
Аллан Сен-Максимен / Getty Images
Аллан Сен-Максимен / Getty Images

Последние несколько дней Милан ведет переговоры с Ромой относительно перехода Николо Дзаньоло.

И в то время, как с самим игроком уже все согласовано, клубы не могут прийти к соглашению из-за разногласий в финансовом плане.

В связи с этим "россонери" нашли альтернативный вариант на случай, если сделка по Дзаньоло провалится.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Милан ведет переговоры с агентом вингера Ньюкасла Аллана Сен-Максимена.

"Сороки" намерены выручить за 25-летнего француза 30 миллионов евро, что по мнению Милана достаточно много. 

Читай также: Жиру определился со своим будущим в Милане

Если же переговоры с Ромой по Дзаньоло зайдут в тупик, Милан вернется к варианту с Сен-Максименом, ожидая, что Ньюкасл уменьшит свои запросы.

В нынешнем сезоне Аллан Сен-Максимен принял участие в 16 матчах, записав на свой счет 1 гол и 3 результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ньюкасл аллан сен-максимен

Статьи по теме

Лацио - Милан 4:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии Лацио - Милан 4:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ньюкасл обыграл Саутгемптон в первом матче полуфинального противостояния кубка лиги Ньюкасл обыграл Саутгемптон в первом матче полуфинального противостояния кубка лиги
Лацио нанес Милану унизительное поражение Лацио нанес Милану унизительное поражение
Ключевой игрок Милана пропустит матч против Лацио Ключевой игрок Милана пропустит матч против Лацио
Помочь журналистам

Видео

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Кубка лиги
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Кубка лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция индивидуальной гонки у мужчин на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:19
Мане не успеет восстановиться к первой игре Баварии против ПСЖ в Лиге чемпионов
Бокс12:18
Страница Ломаченко в Instagram недоступна на территории Украины
Лига Европы11:49
Соперник Шахтера по Лиге Европы усилился форвардом Лиона и сборной Камеруна
Европа11:40
Легенда Челси оценил трансфер Мудрика
Европа11:24
Вингер Ньюкасла заинтересовал Милан
Бокс11:12
Прогрейс назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни
НБА10:57
Карри получил третье удаление в карьере - все они были по одной и той же причине
Киберспорт10:40
BLAST Premier Spring Groups: онлайн-трансляция матча FaZe - OG
Формула 110:24
Хэмилтон не подпишет новый контракт с Мерседес до старта сезона-2023
Бокс10:19
"Пустая трата времени": Уайт - о переговорах с Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK