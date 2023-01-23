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Жиру определился со своим будущим в Милане

Французский футболист счастлив в итальянском гранде.
Сегодня, 17:25
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Нападающий сборной Франции и Милана Оливье Жиру поделился мнением по поводу своего будущего в итальянском клубе.

По словам 36-летнего игрока, он желает продолжать выступать за "россонери".

"Я хочу продлить контракт. Мне удалось завоевать сердца болельщиков, выиграв скудетто. Мы обсуждаем контракт. Если мне суждено было завершить свою карьеру на самом высоком уровне в Милане, то я сделаю это".

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"Я мог бы поехать к какому-нибудь экзотическому чемпионату. В МЛС, например, мне всегда нравилась. Но главное для меня – продолжать забивать и выигрывать трофеи с Миланом", - приводит слова Жиру Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на Canal+ Sunday.

В текущем сезоне Жиру провел 24 матча, в которых забил девять голов и выполнил шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Милан форсирует продление контракта с лидером команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Оливье Жиру

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