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Ювентус хочет переманить футбольного директора Милана

"Старая синьора" готовится к перестройке руководства клуба.
Сегодня, 19:22
Паоло Мальдини и Фредерик Массара / Getty Images
Паоло Мальдини и Фредерик Массара / Getty Images

Недавно итальянский суд снял с Ювентуса 15 очков, а также назначил дисквалификацию руководству клуба, которое покинуло свои должности незадолго до решающего слушания дела о фиктивном приросте капитала.

В связи с этим "бьянконери" намерены назначить новых людей на руководящие должности.

Так, по информации Eurosport, Ювентус хочет переманить футбольного директора Милана Фредерика Массару.

Массара в паре с Паоло Мальдини построил чемпионский Милан сезона-2021/22. Сообщается, что Фредерик может принять предложение туринского клуба, чтобы отделиться от Мальдини ради нового успеха.

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Среди других имен в шорт-листе также присутствуют спортивный директор Сассуоло Джованни Росси, спортивный директор Наполи Кристиано Гвинтоли и бывшие игроки Ювентуса Марко Сторари и Джанлука Пессотто.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Милан Фредерик Массара

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