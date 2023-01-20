Недведа и других экс-руководителей Ювентуса отстранили от футбольной деятельности

Пока баны действуют только в Италии.

Суд Федерации футбола Италии наконец вынес приговор экс-руководителям Ювентуса, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Сначала судьи наказали сам клуб, сняв со "старой синьоры" 15 очков. А затем вплотную занялись и людьми, которые и были главными виновниками произошедшего.

Экс-президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене получили по 2 года дисквалификации каждый.

Более серьезный бан получил только бывший исполнителный директор Ювентуса Фабио Паратичи - 2,5 года, а спортивный директор Федерико Керубини - 1 год и 4 месяца.

Наименьшей срок из всех фигурантов этого дела получил экс-вице-президент Павел Недвед. Легенду Ювентуса наказали всего 8-ю месяцами дискалификации.

В данный момент дисквалификация распространяется только на итальянский футбол, но суд уже подал запрос, чтобы запрет действовал на все турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.