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Недведа и других экс-руководителей Ювентуса отстранили от футбольной деятельности

Пока баны действуют только в Италии.
Вчера, 23:48
Павел Недвед и Федерико Керубини / Getty Images
Павел Недвед и Федерико Керубини / Getty Images

Суд Федерации футбола Италии наконец вынес приговор экс-руководителям Ювентуса, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Сначала судьи наказали сам клуб, сняв со "старой синьоры" 15 очков. А затем вплотную занялись и людьми, которые и были главными виновниками произошедшего.

Экс-президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене получили по 2 года дисквалификации каждый. 

Более серьезный бан получил только бывший исполнителный директор Ювентуса Фабио Паратичи - 2,5 года, а спортивный директор Федерико Керубини - 1 год и 4 месяца.

Наименьшей срок из всех фигурантов этого дела получил экс-вице-президент Павел Недвед. Легенду Ювентуса наказали всего 8-ю месяцами дискалификации.

В данный момент дисквалификация распространяется только на итальянский футбол, но суд уже подал запрос, чтобы запрет действовал на все турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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