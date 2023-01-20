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Махинации не прошли: С Ювентуса сняли 15 очков в чемпионате Италии

Клуб опустится на десятую строчку Серии А.
Вчера, 23:05
ФК Ювентус / Getty Images
ФК Ювентус / Getty Images

Суд Федерации футбола Италии удовлетворил ходатайство прокурора, который требовал наказать Ювентус по делу о фиктивном приросте капитала. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Таким образом, туринский клуб лишен 15 очков в таблице Серии А. Теперь Ювентус занимают 10-е место в чемпионате Италии с 22 очками.

В свою очередь, "старая синьора" может подать апелляцию на это решение.

Напомним, туринский клуб обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также сокрытии настоящего размера зарплат футболистов.

Ранее сообщалось, что Ювентус определился с ценником на Влаховича.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Серия А

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