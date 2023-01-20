Ювентус определился с ценником на Влаховича

Сербский форвард обойдется клубам в не менее 90 млн евро.

Ювентус не собирается расставаться со своим форвардом Душаном Влаховичем. Об этом сообщает издание Football Italia.

Туринцы не будут рассматривать любые предложение о продаже 22-летнего футболиста этой зимой. Лишь по окончании сезона клуб готов будет расстаться с сербом, если получит за игрока не менее 90 млн евро.

Напомним, Влаховичем активно интересуются топ-команды Англии, а именно: Челси, Арсенал и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне на счет форварда 6 голов и 1 ассист в 10 матчах в рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что Погба и Влахович близки к скорому выходу на поле.