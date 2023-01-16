Погба и Влахович близки к скорому выходу на поле

Форвард Душан Влахович и хавбек Поль Погба вскоре могут вернуться в состав Ювентуса. Об этом сообщает издание Sport Mediaset.

Оба футболиста уже начали работать в общей группе. На сегодняшнем занятии Влахович и Погба активно работали с мячом и подвергались максимальной нагрузке.

Когда именно игроки попадут в заявку на очередной матч, точно неизвестно, однако это может произойти уже в конце января.

Напомним, из-за травм сербский форвард не играл с 25 октября, а французский хавбек вообще не выходил на поле в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Ювентус готов выкупить форварда Марселя.