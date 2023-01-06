Ювентус готов выкупить форварда Марселя

Милик может остаться в Турине.

Ювентус планирует выкупить форварда Аркадиуша Милика у Марселя. Об этом сообщает журналист Николо Скира

Туринский клуб готов активировать опцию выкупа 28-летнего поляка за 7 миллионов евро. Также 2 млн прописаны в качестве бонусов.

Ювентус предложит Милику контракт до лета 2026 года с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы.

В текущем сезоне на счету польского форварда 5 голов в 15 матчах Серии А.

Ранее Аллегри высказался о зимних трансферах Ювентуса.