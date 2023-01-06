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Ювентус готов выкупить форварда Марселя

Милик может остаться в Турине.
Сегодня, 20:25
Аркадиуш Милик / Getty Images
Аркадиуш Милик / Getty Images

Ювентус планирует выкупить форварда Аркадиуша Милика у Марселя. Об этом сообщает журналист Николо Скира

Туринский клуб готов активировать опцию выкупа 28-летнего поляка за 7 миллионов евро. Также 2 млн прописаны в качестве бонусов.

Ювентус предложит Милику контракт до лета 2026 года с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы.

В текущем сезоне на счету польского форварда 5 голов в 15 матчах Серии А.

Ранее Аллегри высказался о зимних трансферах Ювентуса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Аркадиуш Милик

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