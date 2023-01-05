Аллегри высказался о зимних трансферах Ювентуса
Итальянец откровенно заявил, что трансферов не стоить ждать.
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что туринскому клубу нет необходимости приобретать новых футболистов.
"Думаю, мы создали хорошую команду, но на данный момент некоторые игроки травмированы. Многие молодые игроки прогрессируют, и мы должны быть счастливы, зная, что все еще можем развиваться. С точки зрения глубины состава у нас все в порядке.
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Я верю в клуб, я сотрудничаю с Федерико Керубини, он держит меня в курсе. Трансферы полезны, когда они нужны, а если нет, то менять состав бесполезно. С нашей командой и так все в порядке", – сказал Аллегри в интервью DAZN.
Напомним, после 16-ти туров Серии А Ювентус занимает третью строчку, набрав 34 балла.