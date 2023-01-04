Ювентус интересуется одноклубником Коваленко

Туринский Ювентус ищет усиление для своей линии защиты.

По информации журналиста Ромео Агрести, скаут "зебр" присутствовал на сегодняшнем матче Специя - Аталанта. Представитель туринцев просматривал польского защитника "орлят" Якуба Кивиора.

Контракт центрбэка с Специей завершится в 2025 году. Кивиор оценивается порталом Transfermarkt в 8 млн евро, однако клуб ранее не отпустил футболиста в Милан за 18 млн в европейской валюте.

Поляк отыграл за коллектив Луки Готти 17 матчей в этом сезоне, не отметившись результативными действиями. Также игрок был основным центральным защитником "Кадры" на прошедшем Мундиале в Катаре.