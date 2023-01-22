УЕФА может отстранить Ювентус от еврокубков

Но сначала нужно доказать факт финансовых махинаций.

Из-за дела о фиктивном приросте капитала УЕФА может исключить туринский Ювентус из еврокубков, пишет La Gazzetta dello Sport.

Клуб уже был наказан лишением 15 очков в Серии А, из-за чего "старая синьора" и без того почти лишилась шансов сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

Также было наказано и бывшее руководство клуба. Павел Недвед, Андреа Анелли и другие получили запреты на занятие футбольной деятелностью в Италии.

А теперь клубу предстоит еще одно наказание. В 2021 году Ювентус был оштрафован на 3,5 млн евро за нарушение финансового фейр-плей. Сумма может увеличиться, если будут доказаны финансовые махинации клуба.

В зависимости от рамзера штрафа УЕФА может лишить туринцев участия в еврокубках. Интересно, что бан начнет действовать только тогда, когда клуб вернется в Европу.