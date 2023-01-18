Милан форсирует продление контракта с лидером команды

Милан всеми силами пытается сохранить в составе одного из лидеров команды - вингера Рафаэля Леау, у которого вскоре истекает контракт.

Руководство "россонери" работает над тем, чтобы поскорее продлить договор с 23-летним футболистом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Милан готов увеличить заработную плату лучшему игроку Серии А прошлого сезона до более чем 7 миллионов евро в год, включая бонусы.

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В ближайшие дни должен состояться новый раунд переговоров клуба с представителями португальского вингера, чей действующий контракт истекает летом 2024 года.

Отметим, что в текущем сезоне Леау провел в составе Милана во всех турнирах 24 матча, в которых забил девять голов и отдал девять результативных передач.

Ранее Милан продлил контракт с основным полузащитником Исмаэлем Беннасером.