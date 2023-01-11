Мальдини - о контракте Леау: Мы попробуем найти решение

"Россонери" все никак не договорятся с португальцем о новом соглашении.

Контракт Рафаэля Леау с Миланом действителен до лета 2024 года и стороны уже долгое время пытаются заключить новую сделку.

По сообщениям зарубежных СМИ, игрок и клуб не могут договориться о зарплате - Леау хочет получать больше, чем то, что ему предлагают.

Чтобы не потерять футболиста бесплатно через год, "россонери" могут задуматься о его продаже будущим летом. Однако технический директор клуба Паоло Мальдини настаивает на том, что они найдут решение.

"Мы общаемся, мы устраиваем видеозвонки - нам необязательно встречаться лично. Мы попробуем найти решение", - цитирует итальянца Джанлука Ди Марцио.

"Обе стороны хотят этого и сейчас мы хотим попытаться закрыть сделку. Как мы старались делать в последние полтора года, когда многое произошло: есть наше желание и желание игрока".

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В нынешнем сезоне Рафаэль Леау принял участие в 22 матчах за Милан во всех турнирах. 23-летний португалец записал на свой счет 8 голов и 9 результативных передач.