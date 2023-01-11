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Милан отказался от идеи зимой подписать нового вратаря

У "россонери" возникли трудности во время переговоров с другими командами.
Сегодня, 00:47
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Из-за травм и долгого восстановления Майка Меньяна Милан остался с Чиприаном Татарушану и Антонио Миранте на вратарской линии.

Несколько последних недель действующие чемпионы Италии пытались найти краткосрочное решение проблемы - была достигнута устная договоренность с Серхио Рико из ПСЖ.

К тому же будущим летом по завершению срока действия контракта в Милан переедет голкипер Аталанты Марко Спортьелло, а в начале января был подписан колумбиец Девис Васкес, который не претендует на роль первого номера.

По информации Home of Milan, который ссылается на Джанлуку Ди Марцио, "россонери" оставят попытки найти еще одного вратаря. 

Дело в том, что Милан пытался убедить Аталанту отпустить Спортьелло уже в январе, но она отказалась, а ПСЖ не желает расставаться с Рико на фоне неопределенности с Кейлором Навасом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А

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