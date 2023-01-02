iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан согласовал контракт с вратарем Аталанты, Татарушану и Миранте летом покинут клуб

"Россонери" готовят перестановки на вратарской линии.
Вчера, 22:30
Марко Спортьелло / Getty Images
Марко Спортьелло / Getty Images

В начале декабря Фабрицио Романо сообщил, что Милан завершает переговоры о контракте с представителями вратаря Аталанты Марко Спортьелло, по которому 30-летний футболист сменит команду будущим летом в статусе свободного агента.

По информации Home of Milan, который ссылается на Sky Italia, "россонери" завершили подписание контракта - в июле Спортьелло присоединится к действующим чемпионам Италии, став сменщиком Майка Меньяна.

Сообщается, что нынешний второй номер "дьяволов" Чиприан Татарушану покинет Милан, так как клуб не собирается продлевать с ним соглашение. То же самое касается и третьего голкипера Антонио Миранте.

В нынешнем сезоне Марко Спортьелло сыграл в шести матчах, два из них отыграв на "ноль" и пропустив 7 голов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан аталанта

Статьи по теме

Милан хочет закрыть проблемную позицию молодым талантом Сантоса Милан хочет закрыть проблемную позицию молодым талантом Сантоса
Французский клуб ведет переговоры об аренде Малиновского Французский клуб ведет переговоры об аренде Малиновского
Малиновский рассказал, какой совет дал ему Шевченко перед трансфером в Серию А Малиновский рассказал, какой совет дал ему Шевченко перед трансфером в Серию А
Милан договорился о продлении контракта с Жиру Милан договорился о продлении контракта с Жиру
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: попадание Кончара после слепой передачи Моранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: попадание Кончара после слепой передачи Моранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: frozen стал 17-м
просмотров

Последние новости

Формула 100:08
Руководитель Астон Мартина: Алонсо - то, что нам нужно, он выжмет все из болида
Вчера, 23:44
НБА23:44
"Не гонюсь за наградами": третья награда MVP подряд - не главная цель Йокича
Формула 123:16
ФИА готова рассмотреть заявки на присоединение новых команд к Формуле 1
Европа22:57
Клопп: Мы не можем играть в Монополию во время трансферного окна
Киберспорт22:48
frozen назвал юного украинца – главным претендентом на статус будущей звезды
Европа22:30
Милан согласовал контракт с вратарем Аталанты, Татарушану и Миранте летом покинут клуб
Европа22:27
Френки Де Йонг решил перебраться в Манчестер Юнайтед
Европа21:56
Лукаку: Хочу остаться в Интере, но нам нужно найти решение с Челси
Европа21:46
"Хулиан, бросай Мэри Джейн": фанаты просят Альвареса расстаться со своей девушкой
Киберспорт21:44
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: frozen стал 17-м
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK