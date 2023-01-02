Милан согласовал контракт с вратарем Аталанты, Татарушану и Миранте летом покинут клуб

В начале декабря Фабрицио Романо сообщил, что Милан завершает переговоры о контракте с представителями вратаря Аталанты Марко Спортьелло, по которому 30-летний футболист сменит команду будущим летом в статусе свободного агента.

По информации Home of Milan, который ссылается на Sky Italia, "россонери" завершили подписание контракта - в июле Спортьелло присоединится к действующим чемпионам Италии, став сменщиком Майка Меньяна.

Сообщается, что нынешний второй номер "дьяволов" Чиприан Татарушану покинет Милан, так как клуб не собирается продлевать с ним соглашение. То же самое касается и третьего голкипера Антонио Миранте.

В нынешнем сезоне Марко Спортьелло сыграл в шести матчах, два из них отыграв на "ноль" и пропустив 7 голов.