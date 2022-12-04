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Милан летом усилится игроком Аталанты

К сожалению, этим игроком будет не Руслан Малиновский.
Сегодня, 19:42
Марко Спортьелло / Getty Images
Марко Спортьелло / Getty Images

Голкипер Аталанты Марко Спортьелло летом 2023 года присоединится к Милану в качестве свободного агента.

По информации Фабрицио Романо, действующий чемпион Италии завершает переговоры с представителями 30-летнего вратаря. Спортьелло станет игроком "россонери" бесплатно, так как его контракт с "бергамаски" подойдет к концу 30 июня.

Ожидается, что итальянский вратарь заменит в клубе Чиприана Татарушану в статусе второго номера команды - Майк Меньян останется первой опцией в воротах Милана.

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Марко Спортьелло потерял место в основе Аталанты с приходом в команду Хуана Муссо. В нынешнем сезоне он сыграл всего в шести матчах Серии А, пропустив семь голом, дважды отстояв на "ноль".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан аталанта Серия А

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