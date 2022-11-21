iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм готовит предложение Аталанте по Малиновскому

На старте 2023 года украинец может сменить клубную прописку.
Сегодня, 21:01
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский потерял место в стартовом составе Аталанты. Это связывают с конфликтом между игроком и тренером Джан Пьеро Гасперини. Все дошло до того, что итальянцы готовы расстаться с 29-летним украинцем.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Тоттенхэм готовится сделать Аталанте трансферное предложение по Малиновскому. Тренер "шпор" Антонио Конте дал понять, что хочет, чтобы его клуб подписал полузащитника уже в январе.

Украинский хавбек был тесно связан с переездом из Бергамо прошлым летом - помимо англичан он всерьез интересовал Марсель, но до трансфера так и не дошло.

Сообщается, что Тоттенхэм ради Малиновского готов расстаться с 15-18 миллионами евро.

Напомним, что недавно появилась новость о том, что Аталанта больше не рассчитывает на Руслана, а потому желает избавиться от него как можно скорее.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм аталанта АПЛ Серия А Руслан Малиновский

Статьи по теме

Тренер Аталанты готов распрощаться с Малиновским - источник Тренер Аталанты готов распрощаться с Малиновским - источник
Малиновский стал приоритетной трансферной целью клуба АПЛ на январь Малиновский стал приоритетной трансферной целью клуба АПЛ на январь
Беленюк покинул состав НОК, обвинив Гутцайта в продвижении "своих" людей - бывших членов ОПЗЖ Беленюк покинул состав НОК, обвинив Гутцайта в продвижении "своих" людей - бывших членов ОПЗЖ
Нидерланды в концовке встречи вырвали победу над Сенегалом Нидерланды в концовке встречи вырвали победу над Сенегалом
Помочь журналистам

Видео

Англия - Иран 6:2 видео голов матча ЧМ-2022
Англия - Иран 6:2 видео голов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды21:38
Беленюк покинул состав НОК, обвинив Гутцайта в продвижении "своих" людей - бывших членов ОПЗЖ
Европа21:01
Тоттенхэм готовит предложение Аталанте по Малиновскому
ЧМ-202220:24
Нидерланды в концовке встречи вырвали победу над Сенегалом
НБА20:05
Эмбиид, Лиллард и Конли пропустят ближайшие матчи своих команд
ЧМ-202219:32
Англия - Иран 6:2 видео голов матча ЧМ-2022
Формула 119:10
Феттель: Я уверен, что буду скучать по Формуле 1 куда больше, чем понимаю это сейчас
ЧМ-202218:43
Гол Грилиша установил рекорд чемпионатов мира
Украина18:20
Украина U-21 снова сыграла вничью, в этот раз с Грузией
НБА18:03
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: дикий трехочковый от Карри, баззербитер с логотипа в матче Даллас - Денвер
Формула 117:51
Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одного Гран-при за сезон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK