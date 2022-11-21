Тоттенхэм готовит предложение Аталанте по Малиновскому

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский потерял место в стартовом составе Аталанты. Это связывают с конфликтом между игроком и тренером Джан Пьеро Гасперини. Все дошло до того, что итальянцы готовы расстаться с 29-летним украинцем.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Тоттенхэм готовится сделать Аталанте трансферное предложение по Малиновскому. Тренер "шпор" Антонио Конте дал понять, что хочет, чтобы его клуб подписал полузащитника уже в январе.

Украинский хавбек был тесно связан с переездом из Бергамо прошлым летом - помимо англичан он всерьез интересовал Марсель, но до трансфера так и не дошло.

Сообщается, что Тоттенхэм ради Малиновского готов расстаться с 15-18 миллионами евро.

Напомним, что недавно появилась новость о том, что Аталанта больше не рассчитывает на Руслана, а потому желает избавиться от него как можно скорее.