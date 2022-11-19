Тренер Аталанты готов распрощаться с Малиновским - источник

Украинский полузащитник не входит в дальнейшие планы наставника команды.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини готов отпустить из команды украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Как утверждает журналист Николо Скира, наставник бергамаски не рассчитывает на 29-летнего футболиста в дальнейшем и не против распрощаться с ним во время зимнего трансферного окна.

Кроме того, в планы Гасперини не входит нападающий Жереми Бога, который также сможет покинуть команду в январе.

Ранее сообщалось, что в подписании Малиновского заинтересован Тоттенхэм. Также интерес к украинцу приписывали Роме, Милану и Марселю.

В текущем сезоне украинский хавбек принял участие в 14 матчах Серии А, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Отметим, ранее также стало известно, за сколько Аталанта готова продать Малиновского.