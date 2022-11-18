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Стало известно, за сколько Аталанта готова продать Малиновского

Украинец обойдется командам в небольшую сумму.
Сегодня, 19:37
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Марсель лидирует в гонке за хавбека Атланты Руслана Малиновского. Об этом сообщает издание foot-sur7.fr.

Итальянский клуб готов продать 29-летнего украинца уже в зимнее трансферное окно. Ввиду того, что контракт игрока истекает летом 2024-го, Аталанта готова будет расстаться с футболистом за 4 млн евро.

Отметим, Малиновский является одной из главных целей Марселя в январское трансферное окно.

В текущем сезоне на счету украинца 1 гол и 2 ассиста в 14 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Малиновский попал в сферу интересов Милана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Руслан Малиновский

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