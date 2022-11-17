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Малиновский попал в сферу интересов Милана

Украинец может оказаться на скамейке запасных чемпиона Италии.
Сегодня, 14:45
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает Milan Live, услугами 29-летнего игрока активно интересуется Милан.

"Россонери" хотели бы расширить свой резерв, купив украинского футболиста.

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Стоит отметить, что Милан также интересуется нападающим Аталанты Луисом Муриэлем.

В текущем сезоне Малиновский провел 14 игр за Аталанту во всех турнирах, за которые забил один гол и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Малиновский вошел в сферу интересов Марселя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Руслан Малиновский

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