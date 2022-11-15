Ман Сити, Ливерпуль и Милан поборятся за лидера РБ Зальцбург
Швейцарец может перебраться в топовый чемпионат.
Швейцарский вингер Ноа Окафор заинтересовал ряд европейских клубов.
На футболиста претендуют итальянский Милан и английские Ман Сити и Ливерпуль.
Трансфер игрока РБ Зальцбург обойддется желающим в сумму порядка 35-40 млн евро.
В текущем сезоне швейцарец провел 22 матча, оформив 10 голов и две результативные передачи.
Также Окафор заслужил попадание в заявку сборной Швейцарии на Чемпионат мира-2022 в Катаре.