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Ман Сити, Ливерпуль и Милан поборятся за лидера РБ Зальцбург

Швейцарец может перебраться в топовый чемпионат.
Сегодня, 14:32
Ноа Окафор
Ноа Окафор

Швейцарский вингер Ноа Окафор заинтересовал ряд европейских клубов.

На футболиста претендуют итальянский Милан и английские Ман Сити и Ливерпуль.

Трансфер игрока РБ Зальцбург обойддется желающим в сумму порядка 35-40 млн евро.

В текущем сезоне швейцарец провел 22 матча, оформив 10 голов и две результативные передачи.

Также Окафор заслужил попадание в заявку сборной Швейцарии на Чемпионат мира-2022 в Катаре.


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