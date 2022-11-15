Ман Сити, Ливерпуль и Милан поборятся за лидера РБ Зальцбург

Швейцарец может перебраться в топовый чемпионат.

Швейцарский вингер Ноа Окафор заинтересовал ряд европейских клубов.

На футболиста претендуют итальянский Милан и английские Ман Сити и Ливерпуль.

Трансфер игрока РБ Зальцбург обойддется желающим в сумму порядка 35-40 млн евро.

В текущем сезоне швейцарец провел 22 матча, оформив 10 голов и две результативные передачи.

Также Окафор заслужил попадание в заявку сборной Швейцарии на Чемпионат мира-2022 в Катаре.