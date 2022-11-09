Шакири, Джака и не стареющий Родригес: Швейцария огласила состав на Чемпионат мира-2022
Швейцарская федерация футбола огласила заявку на предстоящий Мундиаль в Катаре.
Мурат Якин отправится на турнир с 26 игроками в списке доступных.
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Вратари: Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд, Германия), Янн Зоммер (Боруссия Менхенгладбах, Германия), Йонас Омлин (Монпелье, Франция), Филипп Кенн (РБ Зальцбург, Австрия)
Защитники: Рикардо Родригес (Торино, Италия), Фабиан Шер (Ньюкасл, Англия), Мануэль Аканджи (Ман Сити, Англия), Нико Эльведи (Боруссия Менхенгладбах, Германия), Эрай Кюмерт (Валенсия, Испания), Сильван Видмер (Майнц, Германия).
Полузащитники: Джибриль Соу (Айнтрахт, Германия), Джердан Шакири (Чикаго Файр, США), Ремо Фройлер (Ноттингем, Англия), Гранит Джака (Арсенал, Англия), Денис Закария (Челси, Англия), Ардон Яшери (Люцерн, Швейцария), Фабиан Фрей (Базель, Швейцария), Михель Эбишер (Болонья, Италия).
Нападающие: Ренато Штеффен (Лугано, Швейцария), Бриэль Эмболо (Монако, Франция), Харис Сеферович (Галатасарай, Турция), Ноа Окафор (РБ Зальцбург, Австрия), Рубен Варгас (Аугсбург, Германия).