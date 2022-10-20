Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующий чемпион - национальная сборная Франции, которая также будет принимать участие в этом розыгрыше.
Каждая национальная сборная впервые в истории мундиалей может заявить на турнир до 26 футболистов. На прошлом ЧМ-2018 заявка ограничивалась 23 игроками, но из-за коронавируса COVID-19 было принято решение расширить составы команд. В предварительном составе каждой команды может находиться до 55 футболистов.
Окончательный список игроков от каждой страны из должен быть представлен до 13 ноября 2022 года. Замена травмированных или инфицированных COVID-19 игроков разрешена и после этой даты, но не позднее, чем за 24 часа до первого матча команды.
Составы групп на Чемпионат мира-2022
|Группа A
|Группа B
| Катар
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
| Англия
Иран
США
Уэльс
|Группа C
|Группа D
| Аргентина
Саудовская Аравия
Мексика
Польша
| Франция
Австралия
Дания
Тунис
|Группа E
|Группа F
| Испания
Коста-Рика
Германия
Япония
| Бельгия
Канада
Марокко
Хорватия
|Группа G
|Группа H
| Бразилия
Сербия
Швейцария
Камерун
| Португалия
Гана
Уругвай
Республика Корея
Состав сборных ЧМ-2022 по футболу
Ограничений в выборе игроков для каждой национальной команды несколько - в заявке должны присутствовать три голкипера, а также размер заявки не может превышать 26 человек или быть менее, чем 23 футболиста.
Многие национальные сборные делают из оглашения списка заявленных футболистов целое шоу и объявляют о нем заблаговременно.
Группа А
Катар. Состав сборной
Эквадор. Состав сборной
Сенегал. Состав сборной
Нидерланды. Состав сборной
Группа B
Англия. Состав сборной
Иран. Состав сборной
США. Состав сборной
Окончательный состав сборной США будет объявлен 9 ноября 2022 года.
Уэльс. Состав сборной
Группа C
Аргентина. Состав сборной
Саудовская Аравия. Состав сборной
Мексика. Состав сборной
Польша. Состав сборной
Группа D
Франция. Состав сборной
Австралия. Состав сборной
Дания. Состав сборной
Тунис. Состав сборной
Группа E
Испания. Состав сборной
Коста-Рика. Состав сборной
Германия. Состав сборной
Япония. Состав сборной
Группа F
Бельгия. Состав сборной
Канада. Состав сборной
Марокко. Состав сборной
Хорватия. Состав сборной
Группа G
Бразилия. Состав сборной
Окончательный состав сборной Бразилии будет объявлен 7 ноября 2022 года.
Сербия. Состав сборной
Швейцария. Состав сборной
Камерун. Состав сборной
Группа H
Португалия. Состав сборной
Гана. Состав сборной
Уругвай. Состав сборной
Республика Корея. Состав сборной