Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу

ISPORT представляет состав вех сборных на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующий чемпион - национальная сборная Франции, которая также будет принимать участие в этом розыгрыше.

Каждая национальная сборная впервые в истории мундиалей может заявить на турнир до 26 футболистов. На прошлом ЧМ-2018 заявка ограничивалась 23 игроками, но из-за коронавируса COVID-19 было принято решение расширить составы команд. В предварительном составе каждой команды может находиться до 55 футболистов.

Окончательный список игроков от каждой страны из должен быть представлен до 13 ноября 2022 года. Замена травмированных или инфицированных COVID-19 игроков разрешена и после этой даты, но не позднее, чем за 24 часа до первого матча команды.

Составы групп на Чемпионат мира-2022

Группа A Группа B Катар

Эквадор

Сенегал

Нидерланды Англия

Иран

США

Уэльс Группа C Группа D Аргентина

Саудовская Аравия

Мексика

Польша Франция

Австралия

Дания

Тунис Группа E Группа F Испания

Коста-Рика

Германия

Япония Бельгия

Канада

Марокко

Хорватия Группа G Группа H Бразилия

Сербия

Швейцария

Камерун Португалия

Гана

Уругвай

Республика Корея

Состав сборных ЧМ-2022 по футболу

Ограничений в выборе игроков для каждой национальной команды несколько - в заявке должны присутствовать три голкипера, а также размер заявки не может превышать 26 человек или быть менее, чем 23 футболиста.

Многие национальные сборные делают из оглашения списка заявленных футболистов целое шоу и объявляют о нем заблаговременно.

Группа А

Катар. Состав сборной

Эквадор. Состав сборной

Сенегал. Состав сборной

Нидерланды. Состав сборной

Группа B

Англия. Состав сборной

Иран. Состав сборной

США. Состав сборной

Окончательный состав сборной США будет объявлен 9 ноября 2022 года.

Уэльс. Состав сборной

Группа C

Аргентина. Состав сборной

Саудовская Аравия. Состав сборной

Мексика. Состав сборной

Польша. Состав сборной

Группа D

Франция. Состав сборной

Австралия. Состав сборной

Дания. Состав сборной

Тунис. Состав сборной

Группа E

Испания. Состав сборной

Коста-Рика. Состав сборной

Германия. Состав сборной

Япония. Состав сборной

Группа F

Бельгия. Состав сборной

Канада. Состав сборной

Марокко. Состав сборной

Хорватия. Состав сборной

Группа G

Бразилия. Состав сборной

Окончательный состав сборной Бразилии будет объявлен 7 ноября 2022 года.

Сербия. Состав сборной

Швейцария. Состав сборной

Камерун. Состав сборной

Группа H

Португалия. Состав сборной

Гана. Состав сборной

Уругвай. Состав сборной

Республика Корея. Состав сборной