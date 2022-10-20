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Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу

ISPORT представляет состав вех сборных на чемпионат мира по футболу в Катаре.
Сегодня, 14:00
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Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующий чемпион - национальная сборная Франции, которая также будет принимать участие в этом розыгрыше.

Каждая национальная сборная впервые в истории мундиалей может заявить на турнир до 26 футболистов. На прошлом ЧМ-2018 заявка ограничивалась 23 игроками, но из-за коронавируса COVID-19 было принято решение расширить составы команд. В предварительном составе каждой команды может находиться до 55 футболистов.

Окончательный список игроков от каждой страны из должен быть представлен до 13 ноября 2022 года. Замена травмированных или инфицированных COVID-19 игроков разрешена и после этой даты, но не позднее, чем за 24 часа до первого матча команды.

Составы групп на Чемпионат мира-2022

Группа A Группа B
 Катар
 Эквадор
 Сенегал
 Нидерланды		  Англия
 Иран
 США
 Уэльс
Группа C Группа D
 Аргентина
 Саудовская Аравия
 Мексика
 Польша		  Франция
 Австралия
 Дания
 Тунис
Группа E Группа F
 Испания
 Коста-Рика
 Германия
 Япония		  Бельгия
 Канада
 Марокко
 Хорватия
Группа G Группа H
 Бразилия
 Сербия
 Швейцария
 Камерун		  Португалия
 Гана
 Уругвай
 Республика Корея

Состав сборных ЧМ-2022 по футболу

Ограничений в выборе игроков для каждой национальной команды несколько - в заявке должны присутствовать три голкипера, а также размер заявки не может превышать 26 человек или быть менее, чем 23 футболиста.

Многие национальные сборные делают из оглашения списка заявленных футболистов целое шоу и объявляют о нем заблаговременно.

Группа А

 Катар. Состав сборной

 Эквадор. Состав сборной

 Сенегал. Состав сборной

 Нидерланды. Состав сборной

Группа B

 Англия. Состав сборной

 Иран. Состав сборной

 США. Состав сборной

Окончательный состав сборной США будет объявлен 9 ноября 2022 года.

 Уэльс. Состав сборной

Группа C

 Аргентина. Состав сборной

 Саудовская Аравия. Состав сборной

 Мексика. Состав сборной

 Польша. Состав сборной

Группа D

 Франция. Состав сборной

 Австралия. Состав сборной

 Дания. Состав сборной

 Тунис. Состав сборной

Группа E

 Испания. Состав сборной

 Коста-Рика. Состав сборной

 Германия. Состав сборной

 Япония. Состав сборной

Группа F

 Бельгия. Состав сборной

 Канада. Состав сборной

 Марокко. Состав сборной

 Хорватия. Состав сборной

Группа G

 Бразилия. Состав сборной

Окончательный состав сборной Бразилии будет объявлен 7 ноября 2022 года.

 Сербия. Состав сборной

 Швейцария. Состав сборной

 Камерун. Состав сборной

Группа H

 Португалия. Состав сборной

 Гана. Состав сборной

 Уругвай. Состав сборной

 Республика Корея. Состав сборной

  

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