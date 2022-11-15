Малиновский вошел в сферу интересов Марселя

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский, вероятно, сменит клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщают французские СМИ, в услугах украинца заинтересован местный Марсель.

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Провансальцы попытаются приобрести полузащитника уже этой зимой, в январе 2023 года.

Заявляется, что Малиновский является кандидатурой, которую предлагает спортивный директор клуба Хавьер Рибальта.