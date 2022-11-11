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Разочаровывающий сезон Малиновского сильно повлиял на его стоимость

Сразу несколько важных факторов стали ответственными за снижение стоимости футболиста.
Сегодня, 18:14
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский потерял место в стартовом составе Аталанты, довольствуясь регулярными выходами на замену.

Украинский хавбек принял участие в 13-ти играх бергамаски, но при этом он отыграл всего 494 минуты (чуть больше пяти полных матчей) и записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

Отсутствие игровой практики, возраст (Руслану 29 лет), а также срок действия контракта (до лета 2023 года) повлияли на цену футболиста. Согласно Transfermarkt, с июня 2022 года Малиновский подешевел на 10 миллионов евро и теперь стоит 18 миллионов.

В недавней игре против Лечче Руслан Малиновский отметился ассистом, однако Аталанта все равно уступила 1:2. Но это не помешало полузащитнику попасть в команду тура по версии SofaScore.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Серия А Руслан Малиновский

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Разочаровывающий сезон Малиновского сильно повлиял на его стоимость
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