Разочаровывающий сезон Малиновского сильно повлиял на его стоимость

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский потерял место в стартовом составе Аталанты, довольствуясь регулярными выходами на замену.

Украинский хавбек принял участие в 13-ти играх бергамаски, но при этом он отыграл всего 494 минуты (чуть больше пяти полных матчей) и записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

Отсутствие игровой практики, возраст (Руслану 29 лет), а также срок действия контракта (до лета 2023 года) повлияли на цену футболиста. Согласно Transfermarkt, с июня 2022 года Малиновский подешевел на 10 миллионов евро и теперь стоит 18 миллионов.

В недавней игре против Лечче Руслан Малиновский отметился ассистом, однако Аталанта все равно уступила 1:2. Но это не помешало полузащитнику попасть в команду тура по версии SofaScore.