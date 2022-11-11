Малиновский попал в сборную тура Серии А по версии SofaScore

Украинец проявил себя, пополнив количество своих голевых действий в сезоне.

В рамках 14-го тура чемпионата Италии Аталанта уступила Лечче (1:2).

Украинский полузащитник бергамского клуба Руслан Малиновский провел на поле 80 минут, за которые успел отметиться голевой передачей. Авторитетный портал SofaScore поставил украинскому футболисту оценку - 8,2 балла.

Примечательно, что Малиновский попал в сборную тура по версии портала.

В текущем сезоне Серии А 29-летний игрок провел 13 игр, за которые забил один гол и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм договорился о трансфере Малиновского.