iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм договорился о трансфере Малиновского - СМИ

Украинский полузащитник может переехать в Англию.
Сегодня, 14:22
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
0 0 0

Итальянский тренер лондонского Тоттенхэма Антонио Конте намерен приобрести креативного футболиста в центр поля.

По информации итальянского издания Il Giorno, "шпоры" договорились о зимнем трансфере украинца Руслана Малиновского из Аталанты.

В этом сезоне у хавбека не так много игрового времени в команде из Бергамо, а потому готов перейти в другой клуб.

Как сообщает источник, Тоттенхэм заплатит за Малиновского 13 миллионов футнтов.

Ранее сообщалось, что сама Аталанта готова попрощаться с полузащитником сборной Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Руслан Малиновский
0 0 0

Статьи по теме

Участие на ЧМ-2022 под вопросом: Сону потребуется операция на глазнице Участие на ЧМ-2022 под вопросом: Сону потребуется операция на глазнице
Группа D: Айнтрахт вышел в плей-офф, Тоттенхэм вырвал для себя первое место Группа D: Айнтрахт вышел в плей-офф, Тоттенхэм вырвал для себя первое место
Малиновский может сменить клуб в Италии Малиновский может сменить клуб в Италии
Ювентус рассматривает вариант с приглашением Конте на пост главного тренера Ювентус рассматривает вариант с приглашением Конте на пост главного тренера
Помочь журналистам

Видео

Майк Тайсон упал со скейта и чуть не завалил стену
Майк Тайсон упал со скейта и чуть не завалил стену

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Другие страны15:21
Тевес подал в отставку с поста тренера аргентинского клуба из-за необычной причины
ЧМ-202214:52
ФИФА попросила участников ЧМ-2022 не превращать футбол в политику
Европа14:50
Лион намерен выкупить футболиста Шахтера
Европа14:22
Тоттенхэм договорился о трансфере Малиновского - СМИ
Бокс14:05
Майк Тайсон упал со скейта и чуть не завалил стену
Украина14:03
Мини-тусовка пернатых: Зозуля встретился с защитницей Азовстали
Европа13:41
Украина и Турция - единственные страны не из ТОП-10, с двумя и более представителями в плей-офф еврокубков
Лига Европы13:30
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
Европа13:22
Шевченко отказался возглавить аутсайдера Серии B
Бокс13:06
Украинский проспект Богачук быстро разобрался с соперником и выиграл очередной бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK