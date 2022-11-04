Тоттенхэм договорился о трансфере Малиновского - СМИ
Украинский полузащитник может переехать в Англию.
Итальянский тренер лондонского Тоттенхэма Антонио Конте намерен приобрести креативного футболиста в центр поля.
По информации итальянского издания Il Giorno, "шпоры" договорились о зимнем трансфере украинца Руслана Малиновского из Аталанты.
В этом сезоне у хавбека не так много игрового времени в команде из Бергамо, а потому готов перейти в другой клуб.
Как сообщает источник, Тоттенхэм заплатит за Малиновского 13 миллионов футнтов.
Ранее сообщалось, что сама Аталанта готова попрощаться с полузащитником сборной Украины.