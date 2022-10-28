Аталанта готова распрощаться с Малиновским

Бергамаски могут продать украинца уже посреди сезона.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

По информации TuttoAtalanta, украинец уже зимой может покинуть свою нынешнюю команду.

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Малиновский недоволен количеством своего игрового времени. В свою очередь, бергамаски готовы расстаться с хавбеком.

Летом в услугах футболиста были заинтересованы Тоттенхэм и Марсель, но их предложения не устроили итальянский клуб.

В нынешнем сезоне исполнитель провел 10 матчей во всех соревнованиях, забив 1 мяч и отдав 1 результативную передачу.